Tim Burton er sikker på at han vil jobbe med Johnny Depp igjen

Et av de mest berømte skuespiller-regissørparene i Hollywood var lenge Johnny Depp og Tim Burton. Paret samarbeidet om en rekke prosjekter, åtte i alt, inkludert Alice in Wonderland og Alice Through the Looking Glass, Sweeney Todd og Edward Scissorhands, Corpse Bride, Sleepy Hollow, Ed Wood, og senest Dark Shadows. Sistnevnte film hadde premiere i 2012, og siden den gang har de to ikke jobbet sammen, noe som utvilsomt delvis skyldes rettssaken mellom Depp og Amber Heard, som rett og slett satte begge skuespillerne i et dårlig lys i offentligheten og førte til svært lite annet av substans.

Men den rettssaken er flere år siden nå, og Depp begynner å dukke opp i større prosjekter igjen, inkludert Terry Gilliams neste film som starter i januar. Så når vil Depp og Burton slå seg sammen igjen?

I en tale på Marrakech International Film Festival nylig, som rapportert av IndieWire, bemerket Burton at han og Depp mest sannsynlig kommer til å jobbe sammen igjen i fremtiden, men at han ikke vet nøyaktig når.

"Vel, jeg er sikker på at det vil skje," sa Burton. "Jeg har aldri lyst til å bruke den og den skuespilleren. Det må som regel være basert på prosjektet jeg jobber med. Det er det film handler om. Det handler om samarbeid og om å sprette ideer fra folk rundt deg."

Med tanke på at de to ikke pleier å lage oppfølgere sammen, tror du de vil slå seg sammen for å utvide historien i et av sine tidligere prosjekter, eller i stedet utvikle noe originalt igjen? Og hvor sannsynlig tror du det er at Helena Bonham-Carter også dukker opp i den?