Tim Miller reflekterer over lønnen han fikk for Deadpool

HQ

I en nylig samtale med Collider delte Tim Miller, regissøren bak Deadpool, innsikt i sine tidlige Hollywood-dager. Til tross for filmens enorme suksess, avslørte Miller at lønnsslippen hans for å regissere den første Deadpool -filmen var langt fra overdådig - han tjente bare 225 000 dollar for to års arbeid. Selv om det kan høres mye ut, understreket Miller at det er en beskjeden sum i en verden av storbudsjettproduksjoner i Hollywood, spesielt for en debutregissør. Han spøkte til og med med at han ville ha tjent mer på en episode av The Walking Dead.

Til tross for den lave lønnen, angret Miller ikke på noe. Han forklarte at som førstegangsregissør er en slik beskjeden inntjening å forvente. Han fortalte også at stoltheten over filmens suksess og dens varige innvirkning på popkulturen langt oppveier eventuelle tapte økonomiske muligheter. Miller nevnte at han føler seg heldig som har vært med på å skape noe som fortsatt gir gjenklang hos fansen på Comic-Con og andre steder.

Millers karriere stoppet ikke på Deadpool; han ledet også Terminator: Dark Fate, selv om den ikke gjorde det like bra på kino. Hans reise i Hollywood fortsetter imidlertid med andre store prosjekter. Det er tydelig at for Miller handler det ikke bare om penger - det handler om arv og erfaring.

Ville du ha tatt imot den samme avtalen som Tim Miller for Deadpool?