Tim Sweeney sier at Epic-oppsigelsene var et "nødvendig overlevelsestiltak"

Nylig kunngjorde Epic Games at de ville si opp en stor andel utviklere, nærmere bestemt rundt 830. Det var en kunngjøring som førte til store bølger i hele spillbransjen, og nå har administrerende direktør Tim Sweeney snakket om hvorfor så mange måtte miste jobben.

I en tale på en årlig konferanse dedikert til Unreal Engine sier Sweeney at oppsigelsene var et "overlevelsestiltak som var nødvendig", og at beslutningen om å frigjøre så mange ansatte fra kontrakten var en som kom "slik at vi ikke går tom for penger mens vi bygger metaverse".

Det ble også nevnt av Sweeney at Epic var klar over den økonomiske situasjonen selskapet befant seg i rundt 10 uker før beslutningen om å permittere over 800 ansatte. Når det gjelder hvordan Epic har kommet til dette punktet med tanke på den enorme suksessen til Fortnite, har selskapet fortsatt klart å bruke mer penger enn det tjener, og kostbare søksmål og den pågående rettssaken mot Apple gjør utvilsomt ikke Epic's økonomiske situasjon bedre.

Du kan se hele Sweeneys tale nedenfor takket være X-brukeren @ImmatureGamerX.