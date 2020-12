Time Trials annonsert til Crash Bandicoot: On the Run

Du ser på Annonser

Siden Crash Bandicoot: N Sane Trilogy ble sluppet i 2016 og ble en suksess, har vi fått mye Crash Bandicoot av Activision med Crash Team Racing-remaken i 2019 og Crash Bandicoot 4: It's Abouut Time nå nylig. Neste år er Crash tilbake igjen, og da er det mobiler som gjelder i Crash Bandicoot: On the Run.

Gamespot har kommet over noen nye detaljer om spillet og kan nå avsløre at det inneholder Time Trials, som fungerer på samme måte som i hovedserien. Her skal du altså klare baner så fort som mulig og ødelegge kasser for å forbedre tiden din. Avhengig av hvor rask du er belønnes du med en relikvie i enten safir, gull eller platina - og selvfølgelig finnes det også high score-lister.

Crash Bandicoot: On the Run slippes til både Android og iOS i 2021. Du kan allerede nå forhåndsregistrere deg, og får da Blue Hyena-skin gratis når spillet slippes.