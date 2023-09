Timespinner 2: Unwoven Dream kunngjort

Selv om Super Metroid og Castlevania: Symphony of the Night fortsatt ofte blir sett på som kongene av Metroidvania-"sjangeren" finnes det noen virkelig gode alternativer. Et av dem er Timespinner fra Lunar Ray Games som ble utgitt i 2018 etter en svært vellykket Kickstarter-kampanje.

Nå har det samme studioet kunngjort oppfølgeren kalt Timespinner 2: Unwoven Dream. Hvis den første traileren og skjermbildene er noe å gå etter ser det ut til at vi får mer av det vi allerede elsker med serien når vi vender tilbake til fantasiverdenen Surflynd med et soundtrack som nok en gang er komponert av Jeff Ball.

Ingen andre formater enn PC er bekreftet, men det vil bli utgitt til "konsoller". Det første spillet ble gitt ut til PlayStation, Switch og Xbox - så det er en god sjanse for at det også vil gjelde for denne tittelen.