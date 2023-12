Timothée Chalamet avslører årets beste spill

HQ

Timothée Chalamet gjorde nylig sin første opptreden på The Game Awards, og Wonka-stjernen fikk æren av å kunngjøre årets spill. Den prisen gikk som kjent til Baldur's Gate III, men Chalamets eget årets spill var som kjent en helt annen tittel.

Som han avslørte for IGN, viste Marvel's Spider-Man 2 seg å være skuespillerens favorittspill fra i år. Han gikk ikke nærmere inn på hvorfor det var årets spill, og sa at han ikke ville røpe noe.

Mange fans var ganske skuffet over at Marvel's Spider-Man 2 ikke vant noen priser på The Game Awards i år, til tross for at det var nominert i 7 kategorier.

Synes du Marvel's Spider-Man 2 burde ha vunnet prisen for årets spill?