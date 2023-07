Timothée Chalamet fikk rollen som Willy Wonka takket være rapvideoer fra high school.

HQ

Det virker som om folk er ganske fascinert av Timothée Chalamets portrett av Willy Wonka så langt. Traileren på Wonka viser at denne tolkningen av karakteren kommer til å ligge et sted mellom Gene Wilders og Johnny Depps tolkning, og selv om vi må vente til desember for å få vite om Chalamet kan holde ut hele filmen, har vi nå en idé om hvorfor han fikk hovedrollen.

I en samtale med Rolling Stone fortalte regissør Paul King om hvorfor han valgte Chalamet, og at det var takket være skuespillerens rapvideoer fra high school, som han hadde sett fra Chalamets tid på New York City's Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art.

"Det var et direkte tilbud fordi han er fantastisk, og han var den eneste personen jeg mente kunne gjøre det", sa King, før han fortsatte litt lenger og la til at han "visste at han kunne synge og danse veldig bra etter å ha vært fan av Timmy Chalamet".

Hvis du aldri har sett Timothée Chalamet rappe, finner du en video nedenfor der du kan se nettopp dette ... hvis du vil.