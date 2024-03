Timothée Chalamet planlegger en ny form for MCU.

HQ

Timothée Chalamet har nettopp hatt premiere på Wonka og Dune: Part Two, men den unge skuespilleren har fortsatt mange store roller i vente. Han skal nemlig spille Bob Dylan i en ny biografisk film som kommer ut enten sent i år eller tidlig neste år.

I en samtale med NME avslører Chalamet at han angrer på én ting under innspillingen, og det er at han ikke fikk med en annen musiker i filmen. "Det er en Elvis-karakter i Johnny Cash-biografien [Walk The Line]. Det er veldig kort, veldig kort, men jeg ønsket på en måte at vi kunne skape et musikalsk filmunivers", sier han.

Chalamet refererte spesifikt til Austin Butlers versjon av Elvis, rollen som ga skuespilleren en BAFTA og en Golden Globe i 2023. Butler ødela som kjent stemmen sin for å spille Elvis, og selv om Baz Lurhmanns film ikke var den beste, leverte Butler en imponerende prestasjon.