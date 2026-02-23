Timothée Chalamet sammenligner seg selv med Marlon Brando, Matthew McConaughey og Heath Ledger for sin prestasjon i Dune: Part Three

HQ

Det er vanskelig å ikke få litt ego, hvis du er Timothée Chalamet. Å levere prestasjon etter prestasjon som gir en Oscar-nominasjon er ingen ydmyk opplevelse, det er helt sikkert, og uansett om du synes skrytet er for mye eller ikke, er det tydelig at den 30 år gamle skuespilleren legger alt inn i filmene han lager.

Ettersom Dune: Part Three er siste gang han spiller rollen som Paul Muad'Dib Atreides, ville Chalamet at det skulle føles som noe helt spesielt. "Det jeg tror du ser på slutten av den andre, og i den tredje, er deg selv i Interstellar og Heath Ledger i The Dark Knight og Marlon Brando i Apocalypse Now og sånne ting", sa Chalamet til Matthew McConaughey på et møte i et forsamlingshus i Texas nylig (via Variety). "Faktisk, vent, la meg omformulere alt det! Vent nå litt. Jeg kan ikke sette meg selv i samme båt. La oss bare si at det er disse store filmene hvor du kan snike inn noe. En kurveball."