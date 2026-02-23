Timothée Chalamet sammenligner seg selv med Marlon Brando, Matthew McConaughey og Heath Ledger for sin prestasjon i Dune: Part Three
Chalamet mener han er mer låst enn noensinne, og ønsket å levere en prestasjon verdig Denis Villeneuves siste Dune-filmatisering.
Det er vanskelig å ikke få litt ego, hvis du er Timothée Chalamet. Å levere prestasjon etter prestasjon som gir en Oscar-nominasjon er ingen ydmyk opplevelse, det er helt sikkert, og uansett om du synes skrytet er for mye eller ikke, er det tydelig at den 30 år gamle skuespilleren legger alt inn i filmene han lager.
Ettersom Dune: Part Three er siste gang han spiller rollen som Paul Muad'Dib Atreides, ville Chalamet at det skulle føles som noe helt spesielt. "Det jeg tror du ser på slutten av den andre, og i den tredje, er deg selv i Interstellar og Heath Ledger i The Dark Knight og Marlon Brando i Apocalypse Now og sånne ting", sa Chalamet til Matthew McConaughey på et møte i et forsamlingshus i Texas nylig (via Variety). "Faktisk, vent, la meg omformulere alt det! Vent nå litt. Jeg kan ikke sette meg selv i samme båt. La oss bare si at det er disse store filmene hvor du kan snike inn noe. En kurveball."
Sammenlignet med første gang han spilte inn Dune, der Chalamet ble litt overveldet av omfanget av sci-fi-universet som ble brakt til live, føler han nå at han er mye mer tilpasset en slik rolle. "I den første Dune hadde vi en ornitoptersekvens som jeg fikk sjansen til å gjøre igjen i den tredje, men denne gangen var jeg mye mer forberedt", beskriver han. "I Dune 3, i motsetning til i den første filmen, kom jeg tidlig ut og studerte kontrollpanelet - alle slags hieroglyfer og ting som ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Jeg ville vite hva hver enkelt knapp gjorde, og finne opp en dynamikk for meg selv med den." Grunnen til at Chalamet ønsker å være så innelåst i denne tredje Dune-filmen? Han vil ikke la denne muligheten gå fra seg, siden det er siste gang han spiller rollen som Paul Atreides. "Jeg ville ikke være selvtilfreds med et eneste øyeblikk. Alt var hellig, og det var siste gang jeg gjorde en 'Dune'-film, så jeg ville virkelig behandle det som hellig. Folk kan bli selvtilfredse, men jeg var mer intens i den tredje. Det føltes som om det var det naturlige momentumet, så jeg ville presse mot det så hardt jeg kunne", sier Chalamet.
Grunnen til at Chalamet ønsker å være så innelåst i denne tredje Dune-filmen? Han vil ikke la denne muligheten gå fra seg, siden det er siste gang han spiller rollen som Paul Atreides. "Jeg ville ikke være selvtilfreds med et eneste øyeblikk. Alt var hellig, og det var siste gang jeg gjorde en 'Dune'-film, så jeg ville virkelig behandle det som hellig. Folk kan bli selvtilfredse, men jeg var mer intens i den tredje. Det føltes som om det var det naturlige momentumet, så jeg ville presse mot det så hardt jeg kunne", sier Chalamet.