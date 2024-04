Tina Fey og Steve Carell slår seg sammen for en Netflix-komedieserie

HQ

2024 er allerede et ganske stort år for Steve Carell, ettersom skuespilleren ikke bare spiller i John Krasinskis IF, men også leder Despicable Me 4 til sommeren. De gode nyhetene for Carell-fansen stopper ikke der heller, for nå er det bekreftet at han skal spille sammen med 30 Rock -skaperen Tina Fey nok en gang i en filmatisering av The Four Seasons fra 1981.

De to Date Night -stjernene gjenforenes igjen i denne romantiske komedieserien for strømmetjenesten, som skal strekke seg over åtte episoder og begynne å filme senere i år. Prosjektet vil bli skrevet av Fey, Lang Fisher og Tracy Wigfield, en trio som var med på å gi verden den siste sesongen av 30 Rock for noen år siden.

Det er ikke sagt noe om lanseringsdato, men tidlig i 2025 vil utvilsomt være et sikkert bud og gjetning.