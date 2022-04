Tiny Tina's Wonderlands: Coiled Captors lanseres i morgen

HQ

Tiny Tina's Wonderlands er nesten en måned gammelt og det er tydelig at Gearbox ikke har tenkt til å la neon glemme denne litt merkelige Borderlands-spinoffen med det første. I morgen lanseres nemlig den første utvidelsen, Coiled Captors.

Vi har fått en lanseringstrailer for å forberede oss på hva vi har i vente, som inkluderer masser av nytt innhold. Dette er den første av fire planlagte store DLCer og du får den selvsagt uten ekstra kostnad om du har Season Pass. Gearbox sier følgende om utvidelsen:

"Coiled Captors is accessed via Vesper's first Mirror of Mystery, which is found in the eerie Dreamveil Overlook, just outside of Brighthoof on the Overworld. The enemies within have a baseline level of 13, and will scale to your Fatemaker's level beyond that."

Kommer du til å sjekke ut denne?