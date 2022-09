Tiny Tina's Wonderlands har klart seg langt bedre enn forventet

HQ

Selv om Tiny Tina's Wonderlands avvek noe fra den vanlige Borderlands-formelen, fikk det generelt ganske gode anmeldelser. Ikke nok med det, spillet ser også ut til å være en ganske stor økonomisk suksess for utvikleren Gearbox.

Under den nye eieren Embracers generalforsamling nylig (via VGC) snakket Gearbox-sjef Randy Pitchford om spillet, som sa at det har overgått alle forventninger og at studioet er i gang med å utvikle mer:

"Wonderlands shattered all of our target expectations, both critically and commercially, and I'm thrilled to report that in addition to great financial rewards from this victory that will be coming our way in the coming quarters, we have established a firm beachhead. We now clearly have a new franchise on our hands, with future experiences already under development at Gearbox." "

Kunne du tenke deg mer Wonderlands?