Tiny Tina's Wonderlands og WWE 2K22 har prestert bedre enn forventet

HQ

Når Take-Two publiserer finansrapporter handler det naturligvis først og fremst om hvor mange flere millioner eksemplarer Grand Theft Auto V og Red Dead Redemption 2 har solgt, men selskapet har naturligvis gitt ut andre spill også, og de har faktisk prestert bedre enn forventet.

Det fremgår nemlig i rapporten at både WWE 2K22 og Tiny Tina's Wonderlands slo de interne forventningene. Faktisk er det takket være de to spillene at de anser det som "the best new franchise launch from 2K in several years."

Totalt sett steg Take-Twos inntekter til 930 millioner dollar i siste kvartal, en økning på 11%. De planlegger å omsette for ytterligere 700-750 millioner dollar dette kvartalet, hvorav kun The Quarry er den eneste garanterte lanseringen foreløpig.