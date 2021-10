Tiny Tina's Wonderlands-gameplay viser frem merkelige D&D-klasser

HQ

Borderlands-spillet Tiny Tina's Wonderlands skal som kjent ta mye inspirasjon fra Dungeons & Dragons når det kommer i mars. Dette gjelder også karakterklassene...Noen spesielle tolkninger av dem i alle fall.

Gearbox har gitt oss en ny gameplaytrailer fra Tiny Tina's Wonderlands som viser frem to av klassene vi kan kombinere i spillet, og her snakker vi ikke om en vanlig berserker eller tyv. I stedet introduseres vi for Brr-Zerker og Stabbomancer. Sistnevnte er det nærmeste vi kommer en snikete klasse siden vi her kan bruke magiske kniver som både kan gjøre meget stor skade og mer om vi sniker oss innpå folk eller bare kastes mens vi nærmest er usynlige. På den andre siden har vi Brr-Zerkers som selvsagt er en isfokusert berserker med en stor øks.