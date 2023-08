Titan Quest II har blitt avslørt

Som en del av THQ Nordic Showcase har utvikleren Grimlore Games nettopp avslørt Titan Quest II. Spillet ble annonsert med en ren CGI-trailer, og vi har fått litt ekstra informasjon om spillet på et pressemøte før fremvisningen.

Tittelen vil være et top-down action-RPG som har til hensikt å tilby mer meningsfulle, taktiske kamper enn det man ofte ser i denne undersjangeren. Du kan altså ikke forvente deg en klikkfest i denne kommende tittelen.

I tillegg vil Titan Quest II tilby et fleksibelt karaktersystem som lar deg skape din egen klasse ved å kombinere to unike ferdigheter. Deretter vil det være et system med ferdighetsmultiplikatorer som lar deg vokse i styrke og til slutt utfordre gudene.

Når det gjelder gudene, kommer Titan Quest II til å utspille seg i en mytologisk gresk verden som også har en dag- og nattsyklus. Vi får vite at verdenen vil inneholde meningsfylt bytte, og at den vil bli akkompagnert av et stemningsfullt lydspor.

Spillets historiesynopsis er som følger: "Nok en gang vil spillerne bli oppslukt av den mytologiske verdenen i antikkens Hellas, møte ufattelige utfordringer, streve etter utsøkt bytte og kombinere ulike mesterskap for å skape unike, kraftfulle karakterbygninger. Det endelige målet er å stoppe Nemesis, selveste gjengjeldelsesgudinnen, som vever ondskap inn i selve skjebnetrådene."

Vi kan se frem til flere nyheter om spillet i nær fremtid, men vi har fått vite at Titan Quest II vil støtte online flerspillerspill i form av samarbeidsspill.

Sjekk ut avsløringstraileren for Titan Quest II, i forkant av lanseringen på PC en gang i fremtiden.