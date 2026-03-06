Titan Quest IIs 2026 veikart lover håndverk, innkallinger og Spirit Mastery

HQ

Hvis du har spilt Titan Quest II helt siden det ble lansert som et Early Access-prosjekt, er du kanskje nysgjerrig på hva fremtiden bringer for det bredere spillet. I så fall er det siste veikartet absolutt verdt å sjekke ut.

Veikartet forklarer detaljene om hva du kan forvente av actionspillet i løpet av 2026, og forklarer at vi kan forvente at en større innholdsoppdatering kommer hver tredje måned, og den første av disse er kjent som The Wild Lands. Vi har ingen fast dato om når dette vil skje, ettersom veikartet ganske enkelt uttrykker at alle de inkluderte elementene vil komme i 2026.

For dette formål, utover The Wild Lands, kan vi forvente en håndverks- og påkallingsfokusert funksjonsoppdatering på et tidspunkt, pluss en systemoppdatering som også vil introdusere Spirit Mastery. Naturligvis vil noen av de fremtidige tilleggene til spillet bringe nye kapitler, nye gjenstander, nye fiender, nye sjefer, nye oppdrag, nye funksjoner, forbedret flerspiller, ekstra språkstøtte og mer, med alt dette innholdet som er lovet i andre halvdel av 2026.

Sjekk ut det siste veikartet for spillet nedenfor.