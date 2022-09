Titan Station lar deg utforske en sjokkerende oppdagelse

Den svenske veteranutvikleren Joakim Larsen har jobbet med flere store svenske utviklere som Dice, Paradox og Starbreeze. Men denne gangen ville han gjøre sitt eget drømmeprosjekt, og resultatet er Titan Station.

Det har et 70-tallsaktig retro sci-fi-tema og utspilles på en romstasjon på Saturns måne Totan, og det er opp til deg å avdekke et mysterium og bestemme hvem du kan stole på om hvem du ikke bør høre på. Her er den offisielle beskrivelsen:

"Far into the future, in the year 1999: David, a systems operator, runs from his troubles by taking a job on a space station. After arriving, his mundane work turns into a struggle for his very life as he makes a shocking discovery."

Titan Station lanseres på Steam 11. november. Det er også planer om å lansere det på PlayStation og Xbox, men ingenting er offisielt bekreftet ennå. Sjekk ut annonseringstraileren nedenfor.