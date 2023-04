Titanfall 3-håp knust av Respawn igjen

HQ

I dag markerer utgivelsen av Respawn Entertainments Star Wars Jedi: Survivor, og mens oppfølgeren til 2019s Star Wars Jedi: Fallen Order er en stor hit blant kritikere har Respawn satt sine Star Wars-actionspill i høysetet og etterlatt en annen stor franchise.

Titanfall 3 er et spill folk har spurt om i årevis nå, og Respawns administrerende direktør, Vince Zampella, knuste nylig håpet om at det kommer når som helst snart. I en samtale med Barrons (takk, GamingBolt) sa han: "Det må være det rette. Det er en så elsket franchise for fansen og også for oss. Hvis det ikke er det rette øyeblikket i tid, den rette ideen, så gir det bare ikke mening."

Det var rykter om at et singleplayer Titanfall-spill var i arbeid, men dette skal visstnok ha blitt kansellert tidligere i år. Dessverre ser det ut til at vi ikke vil hoppe inn i en gigantisk mech når som helst snart.