Titanfall/Apex Legends-sjef overtar Battlefield-studio

Mange vil nok si at DICE, i hovedsak kjent som skaperne av Battlefield-serien, ikke akkurat er den storheten de en gang var. En av grunnene har helt klart vært EAs spillfilosofi de siste årene, så nå har vi fått ganske spennende nyheter.

LA Times kan avsløre at Vince Zampella, en grunnlegger av Titanfall-, Apex Legends- og Star Wars Jedi: Fallen Order-studioet Respawn, vil bli lederen av DICE Los Angeles. Zampella sier at studioet ikke vil hjelpe det svenske hovedstudioet med Battlefield og Star Wars Battlefront lenger, men i stedet fokusere på å lage egne, helt nye spill under et nytt navn. Det første prosjektet er fortsatt i en såpass tidlig fase at vi nok ikke får se det på et par år, men det er uansett spennende å høre at karen som er kjent for sine sterke meninger og vilje til å gå imot EAs ellers vanlig oppskrifter nå skal lede et nytt studio med spennende ideer.