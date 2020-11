Titanfall er nå tilgjengelig på Steam

Du ser på Annonser

Før de oppnådde suksess med Apex Legends stod Respawn bak Titanfall-spillene, som fikk gode anmeldelser, men som ikke helt ble den store kommersielle suksessen som EA hadde satset på.

Nå kan det dog hende at salgstallene vokser litt, da det originale Titanfall nettopp er blitt gjenutgitt på Steam, hvor det ikke tidligere har vært tilgjengelig.

For å feire Steam-lanseringen er begge Titanfall-spillene for øyeblikket på tilbud. Du kan altså nå få Titanfall Deluxe Edition (inneholder all DLC) til 79,60 kroner i stedet for 199 kroner, Titanfall 2 til 98,67 kroner i stedet for 299 kroner eller Titanfall Collection til 142,62 kroner i stedet for 498 kroner.

I motsetning til Titanfall 2, som har en actionfylt singleplayer-kampanje er det første Titanfall utelukkende et multiplayer-spill. Forhåpentligvis blir serverne mer aktive igjen nå som spillet er tilgjengelig på Steam.