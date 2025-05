Titanfall-problemer og Borderlands 4 håp er temaet i den siste episoden av The Gamereactor Show

HQ

Det er tid for en ny episode av The Gamereactor Show. Denne gangen er aktuelle saker dagens tema, da Alex og jeg diskuterer de nylige EA-oppsigelsene, som har ført til kansellering av et Titanfall -spill og også skjedde akkurat da Codemasters mistet WRC-lisensen og etterlot dem i varmt vann. Ellers oppsummerer vi det siste State of Play og diskuterer våre første tanker om Borderlands 4 etter å ha fått se en båtlast med nytt gameplay.

Du kan høre alle våre tanker om disse sakene i den siste episoden av showet nedenfor, på din valgte podcast-leverandør, det være seg Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music / Audible eller til og med Spreaker.

Ikke gå glipp av denne episoden, da vi også nok en gang snakker om Sandfall Interactives Clair Obscur: Expedition 33, som ifølge fansen er i ferd med å bli et av de høyest rangerte spillene gjennom tidene.