Titanfall-skaperne lager tre nye Star Wars-spill

HQ

Det har lenge vært en åpen hemmelighet at Respawn, utviklerne av Titanfall, Apex Legends og Star Wars Jedi: Fallen Order, lager en oppfølger til sistnevnte, men studioet har mer enn det på lur i en galakse langt, langt borte.

Electronic Arts, Lucasfilm og Respawn forteller at de faktisk er godt igang med utviklingen av tre Star Wars-spill. Det første er oppfølgeren til Star Wars Jedi: Fallen Order. Dette ledes igjen av Stig Asmussen som også hadde ansvaret for originalen.

Prosjekt nummer to er et førstepersons skytespill som Peter Hirschmann har ansvaret for. Relativt betryggende siden han var "Game Director" for Medal of Honor: Above and Beyond og hjalp til med en drøss av gode Star Wars-spill.

Til slutt har vi spillet som overrasker litt mer med tanke på at det kommer fra Respawn siden dette er et strategispill de lager sammen med ferske Bit Reactor. Det nye studioet ledes av Greg Foerstch, og med tanke på at han er kjent for X-Com 2 og en haug av Sid Meier-spill er det lov å tro dette blir bra også.