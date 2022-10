Titans sesong 4 har premiere neste måned

HQ

Det er passende at DC-gjengen Titans kommer tilbake om noen uker, dette fordi mange av rollefigurene i serien også er med i spillet Gotham Knights - selv om direkte forbindelser mellom de to DC-produktene ellers mangler. Uansett starter serien sin fjerde sesong veldig snart, som avslørt under New York Comic Con.

Første del av den fjerde Titans-sesongen kan ses på HBO Max 3. november. Den korte blodige teaseren på Twitter antyder et mer skummelt tema denne gangen, og utforsker muligens mer av Ravens fortid.

Serien har premiere med to episoder, men kjører deretter en vanlig ukeplan frem til 1. desember, når den går inn i et sesongopphold før den gjenopptas og avsluttes i 2023.