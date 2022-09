Tittelen på den kommende Mario-filmen ser ut til å ha blitt avslørt

HQ

Vi går ut i fra at ingen av dere har gått gått glipp av at Illumination (Despicable Me, Minions) for tiden lager en Mario-film med Chris Pratt som stemmen til den rødkledde rørleggeren. Så langt har vi imidlertid ikke sett noe fra den, og den har ikke engang fått en skikkelig tittel, til tross for premiere i april 2023.

Men nå ser det ut til at vi endelig vet hva filmen heter. Selv om det ikke er en offisiell kunngjøring, har Illumination Studios Paris nå lagt til filmen på deres hjemmeside - og her er den enkelt og greit oppført som Super Mario Bros. Selv om dette kan være en plassholdertittel, peker det faktum på at den nå er gjort synlig for allmenheten mot at det faktisk er den endelige tittelen.

Dessuten føles det ganske passende i stedet for noe kjedelig som Mario Movie eller kanskje noe som Mushroom Kingdom eller The Plumber Who Shagged Me...

Takk, DespicableOutOf