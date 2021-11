HQ

Liker du tog og zombier? Da kan vi glede deg med at den planlagte Hollywood-remaken av den koreanske suksessfilmen Train to Busan nå har fått en offisiell tittel og dermed er ett steg nærmere å bli virkelighet. Ifølge Deadline er navnet på nyinnspillingen "Last Train to New York" og skal regisseres av den indonesiske regissøren Timo Tjahjanto. Få andre detaljer er kjent for øyeblikket.

Har du sett Train to Busan og synes du at en Hollywood-remake av den er en god idé?