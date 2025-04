Titusener viser pave Frans den siste ære ved Peterskirken

HQ

Siste nytt om Vatikanstaten . Torsdag var Vatikanstaten vitne til en mektig oppvisning i hengivenhet da tusenvis av sørgende fra hele verden sto i timevis i kø for å vise sin respekt for pave Frans.

Køene strakte seg rundt Petersplassen, et vitnesbyrd om den dype virkningen han hadde. Hans åpne kiste, som var plassert ved Peterskirkens sentrale alter, ble et stille senter for ettertanke for de over 90 000 besøkende som hadde passert i løpet av kvelden.

Blant dem var troende katolikker fra ulike verdenshjørner, blant annet fra USA, Italia og Brasil. Pavens arv som forkjemper for de marginaliserte ga dyp gjenklang hos mange, og folk delte personlige historier om hans innflytelse.

Ettersom sikkerhetstiltakene er skjerpet i forbindelse med den kommende begravelsen, venter verden nå på det siste kapittelet i pave Frans' bemerkelsesverdige regjeringstid, og kroppen hans hviler i Peterskirken som forberedelse til begravelsen på lørdag. Du kan lese mer om begravelsen her.