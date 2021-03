Tjen masser av Caps i Fallout 76 denne helgen

Du ser på Annonser

Om enten du har spilt Fallout 76 fra dag én eller planlegger å begynne, er det lurt å utnytte tiden i det best mulig denne helgen. Bethesda meddeler nemlig via sin hjemmeside at de kjører et "Caps-A-Plenty"-event denne helgen:

"Calling all Wasteland scavengers! If your bags are getting heavy, but your pockets are feeling a little light, then you may want to stop by your local Vendor to top-up your Caps supply during our "Caps-A-Plenty" event. Starting today, you can visit Vendors throughout Appalachia to get up to 2,800 Caps per day by selling them your unwanted gear."

Dette pågår frem til mandag klokken 18, så det er muligheter for å tjene masser av Caps. Det er som kjent noe du aldri får nok av i Fallouts ødemark.