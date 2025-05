To førere omkom i en katastrofal ulykke under et løp i British Superbike Championship

HQ

En tragisk ulykke skjedde mandag under et løp i British Supersport Championship på Oulton Park, og to førere mistet livet: Owen Jenner, 21 år, England, og Shane Richardson, 29 år, New Zealand. Ulykken skjedde i den første runden av helgens tredje løp, i åpningshelgen av British Supersport Championship (BSB), med elleve førere involvert, en "kjedereaksjon" av fall og krasjer med fatale konsekvenser.

Jenner og Richardson fikk behandling på banen og ble kjørt til sykehus, men døde på grunn av alvorlige hode- og brystskader. En tredje fører, Tom Tunstall (47), pådro seg alvorlige rygg- og mageskader, heter det i en uttalelse fra arrangøren Motorsport Vision Racing (MSVR). Ytterligere åtte førere fikk mindre skader, men kom uskadd fra ulykken.

TV-sendingene fra konkurransen ble stanset umiddelbart. Etterforskningen av ulykken er igangsatt, og det er foreløpig ikke kommet noen ytterligere uttalelse.