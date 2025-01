To hobbiter koker opp et nytt eventyr i Billy and Dom: Eat the World

HQ

To elskede ansikter fra Ringenes Herre er tilbake sammen, men denne gangen er eventyret deres langt fra Midgard. Dominic Monaghan og Billy Boyd, kjent for sine roller som Merry og Pippin, setter seg fore å erobre den kulinariske verden i sin kommende realityserie, Billy and Dom: Eat the World. Ifølge Digital Spy skal paret utforske ulike destinasjoner og smake på unik mat, samtidig som de fletter inn sin karakteristiske humor og kameratskap.

På ekte hobbit-manér lover serien en solid blanding av utforskning og god mat. Monaghan og Boyd vil reise til åtte globale steder, fra travle byer som London til avsidesliggende steder som de ytre Hebridene. Underveis kan fansen forvente seg overraskelser, blant annet et gjensyn med Sir Ian McKellen - Gandalf selv - på puben hans i London. Duoens eskapader, som er skildret med en leken ånd, vil garantert glede mangeårige beundrere av deres arbeid.

Nå som innspillingen er over og forventningene stiger, lover den første sesongen en fest for både øyne og gane. Vil Billy and Dom: Eat the World inspirere seerne til å følge sine egne veier til eventyr, eller kanskje bare en ekstra frokost? Hold utkikk etter premieren i 2025 for å finne ut av det!

Hva ville vært din drømmedestinasjon for en matinspirert reise?