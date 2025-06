To ledende ledere forlater Build a Rocket Boy dager før MindsEyes ankomst

HQ

Det har vært en rekke påstander og påstander som har blitt kastet rundt for sent når vi nærmer oss lanseringen av Build a Rocket Boy's MindsEye. Actionspillet debuterer på PC og konsoller 10. juni, og med det nesten her i det siste har vi sett en co-CEO i studioet uttale at en negativ reaksjon rundt spillet var et produkt av en betalt "samordnet innsats" mot studioet, alt mens selskapet også har blitt vurdert anonymt av sine egne ansatte på GlassDoor som et ganske dårlig sted å jobbe.

Det er uklart hva situasjonen er hos utvikleren og hvordan dette vil oversettes til det faktiske spillet, da vi ikke vil vite det før lanseringsdagen neste uke. Det vi vet er at to ledere hos utvikleren har gått dager før MindsEyes lansering.

Som lagt merke til av Eurogamer, har både juridisk sjef Riley Graebner og finansdirektør Paul Bland forlatt studioet. I et LinkedIn-innlegg bemerker Graebner at han avslutter sin periode i studioet "stolt av hva vi har oppnådd".

Selv om dette kan høres advarselsklaxoner for noen, skal det sies at disse to personene sannsynligvis er mindre involvert i det daglige utviklingsarbeidet på MindsEye på grunn av deres stillinger på den økonomiske og juridiske siden av utvikleren. Uansett vil vi få vite om den såkalte "negative" reaksjonen på MindsEye er berettiget om noen dager.