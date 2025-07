To Netflix Originals kommer ikke tilbake for andre sesonger

HQ

Netflix har bestemt seg for ikke å gi grønt lys for retur for to av sine nylige Original produksjoner. Både The Residence og Pulse kommer ikke tilbake for en oppfølgingssesong, til tross for at begge nylig debuterte på strømmetjenesten.

I henhold til The Hollywood Reporter, avgjørelsen sies å ha vært en kostnad-til-nytte-grunn, noe som i hovedsak betyr at showene ikke trakk inn nok seere og genererte nok surr til å rettferdiggjøre å betale for en ekstra runde med episoder.

Når det gjelder hvordan hvert show presterte da det debuterte, The Residence hentet inn nesten 23 millioner seere i løpet av de første fire ukene på plattformen, mens Pulse sto for lignende med 20.2 millioner visninger. Dette er sannsynligvis et godt eksempel på hvilke ytelsesnivåer Netflix ser etter fra show hvis det er et håp om at de får sjansen til å komme tilbake for en andre utflukt.

The Residence Serien var en mordgåte med en ganske bred rollebesetning. Ideen for fremtidige sesonger ville ha vært lik Knives Out ved å tilby en antologisk struktur. Pulse var et medisinsk drama som forsøkte å kapitalisere på populariteten og den lange levetiden som ofte tilskrives sjangeren.