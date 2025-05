To OG Persona 4-stemmeskuespillere bekrefter at de ikke har blitt kontaktet om en nyinnspilling

HQ

Etter suksessen med Persona 3: Reloaded, ser det ut til at Atlus ønsker å gi Persona-fansen enda en nyinnspilt opplevelse. En nyinnspilling av Persona 4 ser ut til å være på vei, selv om det ser ut til å komme på bekostning av originale stemmeskuespillere som ikke kommer tilbake.

Yuri Lowenthal, som spilte Yosuke i Persona 4, skrev nylig på Bluesky (i et nå slettet innlegg som Eurogamer fanget) at han ikke kommer tilbake. "Jeg spurte. Kanskje jeg til og med tryglet, men de vil ikke at jeg skal komme tilbake," skrev han.

Erin Fitzgerald, som spilte Chie Satonaka i Persona 4, har også lagt ut på nettet at hun heller ikke kommer tilbake. Og så ser det ut til at selv om dette bygger bevis mot en nyinnspilling av Persona 4, betyr det også at den engelske stemmegjengen vil bli betydelig endret.