To SNK-karakterer blir med Street Fighter 6

Under Summer Game Fest fant vi ut hvilke karakterer som kommer i den andre sesongen av Street Fighter 6. To veteraner får selskap av to karakterer fra SNKs klassiske Fatal Fury-serie.

En ekte legende i M. Bison dukker opp i en helt ny skikkelse og er skumlere enn noen gang før. I tillegg vil Elena, som ble introdusert i Street Fighter III: New Generation, også være spillbar. Men det mest interessante er nok de to gjestekarakterene der Terry Bogard og Mai Shiranui hopper inn fra Fatal Fury.

M. Bison kommer i sommer, Terry til høsten, Elena neste sommer, og Mai må vi vente til vinteren 2025 på.