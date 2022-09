To The Dark Pictures-spill er nå penere, bedre og større

HQ

Man skulle tro at gjengen i Supermassive Games var travelt opptatt med utviklingen av nye spill siden de har planer om å lansere flere skrekkspill hvert år, men nå har de gått tilbake for å forbedre de to første i The Dark Pictures-serien.

Både The Dark Pictures: Man of Medan og The Dark Pictures: Little Hope har nemlig fått nye oppdateringer som gjør spillene bedre ved å blant annet forbedre menyene, la oss justere vanskelighetsgraden, øke gåhastigheten og slengt på noen ekstra tilgjengelighetsinnstillinger (deriblant muligheten til å justere størrelsen på undertekster).

Det første spillet i serien, Man of Medan, har til og med en ekstra godbit siden denne oppdateringen inkluderer et nytt kapittel som byr på enda flere måter å drepe enkelte personer på slik at slutten kan endres.

På toppen av dette har begge spillene blitt lansert på PlayStation 5 og Xbox Series, og de som allerede eier spillene på PS4 og/eller Xbox One får disse oppgraderingene gratis.