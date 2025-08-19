To tyske cupkamper etterforsket for rasistiske tilrop mot spillere

HQ

Rasisme preger fotballen igjen, denne gangen under den første runden av DFB Pokal, den tyske cupen, som fant sted i helgen (med ytterligere to kamper, inkludert Bayern Münchens debut i cupen, som finner sted neste uke). To kamper ble midlertidig stoppet: Lokomotive Leipzig mot Schalke 04 og Eintracht Stahnsdorf mot Kaiserslautern på søndag på grunn av episoder der tilskuere fornærmet spillere.

I Schalkes kamp ble Christopher Antwi-Adjei, tyskfødte Christopher Antwi-Adjei, som representerer Ghanas landslag, og som scoret kampens eneste mål på overtid, fornærmet av supportere. "Jeg vil ikke gjenta ordene som ble brukt, men det er skuffende. Jeg er ikke typen som går hjem og gråter, men det er likevel skuffende at det skjer på banen i disse dager", sier han til Sky TV, via DW.

Det tyske fotballforbundet (DFB) har derfor satt i gang en etterforskning av hendelsene med påståtte rasistiske tilrop. "Tilsynskomiteen undersøker hendelsene og innleder etterforskning mot de respektive klubbene", sier en talsmann for DFB. FIFA-president Gianni Infantino har fått nyss om hendelsene, og han har sagt at han forventer at DFB etterforsker og finner ut hva som har skjedd. "Vi er fast bestemt på å sikre at spillerne blir respektert og beskyttet, og at arrangører og politimyndigheter iverksetter passende tiltak".

Husk at Bundesliga starter sesongen denne helgen, med Bayern mot Leipzig fredag 22. august kl. 20:30 CEST, 19:30 BST.