To UFC-tungvektslegender kjemper om tittelen i helgen: hvordan du kan se den live

Tilskuere på Madison Square Garden i New York vil være vitne til en kamp mellom to veteranfightere i UFC. Jon Jones (37 år) er den nåværende innehaveren av tungvektsmestertittelen, og vant den fra Ciryl Gane i 2023.

Jones skal forsvare tittelen sin, og han har en utrolig merittliste: 27 seire, 10 på KO, og kun ett nederlag på diskvalifikasjon mot Matt Hamill. Han regnes som en av de beste bokserne i UFC-historien, men skal møte en annen legende, med den lengste rekken av tittelforsvar i tungvektsdivisjonen (tre forsvar).

Vil Stipe Miocic (42 år) få tittelen tilbake? I 2021 tapte han til slutt tungvektstittelen til Francis Ngannou i 2021 via knockout. Han har ikke gått i ringen siden da. Helgens kamp ble utsatt i et helt år etter at Jones pådro seg en brystmuskelskade.

Når er Jones-Miocic-kampen og hvordan kan du se den live?

Kampen finner sted lørdag kveld i New York. Det vil si kl. 02.00 CET (sentraleuropeisk tid) søndag 17. november, kl. 01.00 britisk tid.

Kampen mellom Jones og Miocic er hovedkampen, så den starter ikke før kl. 04.00 CET (kl. 03.00 britisk tid). Den andre hovedkampen er Charles Oliveira mot Michael Chandler. Tre andre kamper vil finne sted på hovedkortet: Viviane Araûjo mot Karine Silva, Bo Nickal mot Paul Craig og Mauricio Ruffy mot James Llontop.

Det vil bli streamet på forskjellige plattformer. I Storbritannia og Irland vil det bli sett på Discovery+ og TNT Sports. I Spania vil det bli sett på Eurosport-kanalen i Max. I Frankrike vil det bli sett på RMC Sport. DAZN vil sende den i Tyskland og Italia, og Viaplay vil sende den i Danmark, Norge og Sverige.