Toad-stemmeskuespiller lover flere "deep cut"-referanser i The Super Mario Bros. Movie 2

The Super Mario Bros. Movie Toad var fullpakket med flotte Nintendo-referanser og nikk for den ørneøyne fanen å plukke opp, men dette vil tilsynelatende blekne i forhold til oppfølgeren. I et intervju med Men's Journal har Toad stemmeskuespilleren Keegan-Michael Key lovet flere påskeegg, og noen som er enda mer nisjepregede enn det vi fikk i den originale animasjonsfilmen.

Key oppgitt: "En ting jeg kan si om den andre filmen er at den er litt bredere i omfang, og hvor den finner sted er veldig spennende historie og Mario-verdenen. De kommer til å finne noen helt fantastiske påskeegg, og det har vært veldig spennende så langt."



Han fortsatte: "Jeg føler at det de har gjort kreativt, er at de virkelig har utvidet universet som disse karakterene lever i, og vi kommer til å møte noen nye folk. Vi kommer til å møte noen nye folk som er gamle favoritter, og noen folk som jeg tror er virkelig dype kutt, men på grunn av måten historien legger seg opp på akkurat nå, kommer disse karakterene til å bli veldig spennende."

Super Mario lore og Nintendos fortid er full av alle slags obskure karakterer og øyeblikk som det egentlig ikke er mulig å vite akkurat hva Key refererer til her. Men hvis han har en idé om at flere nisjereferanser vil bli inkludert, er dette kanskje et veldig godt innblikk i hvordan den animerte oppfølgeren utvikler seg helt frem til premieren i 2026.

Hvilken bisarr karakter håper du å se i The Super Mario Bros. Movie 2?