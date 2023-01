Tobey Maguire åpen for å komme tilbake som Spider-Man

Tobey Maguire har uttalt at han ville være åpen for å ta på seg Spidey-drakten igjen og komme tilbake i en av sine mest ikoniske roller.

Skuespilleren, som nylig snakket med Marvel, sa at "Hvis disse gutta ringte meg og sa: 'Vil du dukke opp i kveld for å henge og tulle rundt?' eller 'Vil du dukke opp for å gjøre denne filmen eller lese en scene eller gjøre en Spider-Man-ting?' det ville være et 'ja!' For hvorfor skulle jeg ikke ønske å gjøre det?»

Maguire sa at han hadde en sterk kjærlighet til alle filmene og de forskjellige seriene relatert til Spider-Man. Selv om han også hevdet at det er mange nerver som spiller inn når man kommer tilbake til en rolle etter så mange år.

Maguire fikk selskap av Andrew Garfield da de begge kom tilbake i Spider-draktene for Spider-Man: No Way Home, en cameo-opptreden som ble nytes av mange, og så det kanskje kunne tjene mye penger var en av dem eller begge for å komme tilbake igjen.