Tobey Maguires Spider-Man er fortsatt mest populær på Netflix

Tobey Maguires Spider-Man-trilogi (2002-2007) revolusjonerte superheltsjangeren og ble utrolig populær, men etter en svak tredje film tok Andrew Garfield over karakteren i to The Amazing Spider-Man-filmer. Deretter ble Tom Holland Spider-Man i nok en reboot av serien, og han er fortsatt Spider-Man etter tre filmer og flere MCU-cameoer.

Men det virker som om publikum fortsatt er forelsket i Tobey Maguire, og i en ny Netflix-rapport "What We Watched" (via Screenrant) avsløres det at hans 16 år gamle Spider-Man-trilogi har blitt sett mer enn Andrew Garfields og Tom Hollands trilogier det siste halvåret, og det med god margin.

Det har gått mange rykter om en fjerde Spider-Man-film med Maguire etter hans svært vellykkede cameo i Spider-Man: No Way Home fra 2021, men så langt har ingenting materialisert seg. Vi antar at data som dette viser Sony at det sannsynligvis vil være en smart forretningsavgjørelse å bringe Maguire tilbake, eller hva tror du?