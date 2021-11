Sitter du med mange spørsmål om Starfield eller The Elder Scrolls VI? Eller kanskje noe annet relatert til Bethesda? Uansett hva så kan du kanskje få svaret på noen av...

Hvis du allerede eier Skyrim Special Edition vil du få en next-gen-oppgradering til Xbox Series eller PS5 gratis, og for å få fingrene i det nye Anniversary...

Den 11. november er det duket for The Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition, en ganske massiv oppdatering av det klassiske rollespillet med masser av ekstra...

The Elder Scrolls V: Skyrim viser frem ny utgave og gratis gaver i trailer

den 29 oktober 2021 klokken 17:55 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Bethesda Game Studios har vært meget tause om 10-årsutgaven av The Elder Scrolls V: Skyrim etter at de avduket den i august, så nå som vi bare er to uker unna lanseringen...