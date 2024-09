Todd Howard forklarer hvorfor Bethesdas eventyr "er så uansvarlig store"

HQ

Hvis du noen gang har spilt et Bethesda-rollespill, vet du at de nesten er en sjanger i seg selv. De er utrolig omfattende og latterlig innholdsrike, og lar deg skape dine helt egne eventyr der du gjør alt på din egen måte.

Men Bethesda-veteranen Todd Howard innrømmer at størrelsen på rollespillene deres til tider er direkte uansvarlig, og i et BAFTA-intervju (via Insider Gaming) forteller han nå hvorfor spillene er så typisk enorme som vi forventer av studioet :

"Vi kutter veldig lite fra spillene våre hos Bethesda, og det er derfor spillene er så uansvarlig store. Og det kommer virkelig til hele teamet, du vet, å legge mye kreativitet i spillet. Det er åpenbart ikke bare meg, og jeg tror det er det som virkelig gjør dem spesielle."

I bunn og grunn er det ikke noe forsøk på å stramme opp produktene, men det som skapes, er også med i de ferdige eventyrene, noe som faktisk forklarer mye (på godt og vondt) for alle som har spilt et Bethesda-eventyr.

Det neste fra studioet er Starfield -utvidelsen Shattered Space som slippes i dag (vi anmelder den selvfølgelig denne uken), og etter det er det trolig The Elder Scrolls VI som står på menyen om noen år.