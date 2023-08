Todd Howard om spillutvikling: "Jeg vil gjøre det for alltid"

HQ

Bethesda-veteranen, og skaperen av spill som The Elder Scrools V: Skyrim, Fallout 4 og Starfield, Todd Howard er født i 1970. Når The Elder Scrolls VI kommer, vil han sannsynligvis være nærmere 60 år gammel, noe som betyr at han ikke er så langt unna en vanlig pensjonsalder.

Men kommer han til å forlate bransjen ganske snart? Det var nettopp det GQ spurte ham om i et intervju nylig, der Howard avslørte at han ikke har noen planer om å pensjonere seg. Snarere tvert imot, for han sier at han ønsker å holde på med dette for alltid:

"Det er rart for meg, men det ligger langt, langt frem i tid. Jeg vil holde på med dette for alltid. Jeg tror nok at måten jeg jobber på vil utvikle seg, men... se på Miyamoto. Han gjør det fortsatt."

Marios far, Shigeru Miyamoto, er 71 år gammel og fortsatt involvert i Nintendos spill, selv om han ikke er like aktiv lenger. Foruten Starfield er Howard for tiden oppført som utøvende produsent for både Amazons Fallout-serie og MachineGames' kommende Indiana Jones-tittel. Og vi vet allerede at han jobber med det neste Elder Scrolls.

La oss krysse fingrene for at Howard blir værende i dataspillbransjen så lenge som mulig, og at han fortsatt har mange mesterverk i vente.