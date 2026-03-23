Todd Howard roser Xboxs bevaringsprogram for å holde gamle Bethesda-rollespill i live

Radiotausheten fortsetter om de nye spillene i The Elder Scrolls og Fallout-franchisene, og hvis du vil slappe av med et Bethesda-RPG fra en av IPene, er sjansen stor for at du må grave deg gjennom et gammelt bibliotek med klassikere. Det finnes bare én stor remaster der ute akkurat nå, og Todd Howard er glad for at vi fortsatt kan spille originalene slik de var.

I en samtale med GamesRadar+ forklarte Howard at han heller vil ha et gammelt spill som fungerer enn en remaster. "I lang tid var jeg et nei, nei, nei. Det er et spill av sin alder, la oss bare sørge for at det kjører."

Med den filosofien er han utrolig glad for Xbox' engasjement i bevaring av spill. "De har gjort en utrolig god jobb med bakoverkompatibilitet. Akkurat nå kan du spille det originale Oblivion, du kan spille Morrowind, du kan spille Fallout 3. Det er bakoverkompatibelt, det er 4k, og det er helt fantastisk."

Howard hadde noen bekymringer med The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, og sa at det var "en million måter det kunne ha gått galt på". Det virker imidlertid som om fansen stort sett likte en retur til Cyrodiil med litt forbedret grafikk og mekanikk. Kanskje dette vil åpne døren for andre Bethesda-klassikere for å få samme behandling. Eller ikke, ettersom OG-spillene fortsatt er spillbare.