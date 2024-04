Todd Howard sier Bethesda prøver å finne en måte å øke produksjonen på

HQ

Selv om folk har kjølnet noe på Starfield er det fortsatt en enorm forventning til Bethesdas kommende spill. The Elder Scrolls VI og Fallout 5 kommer til å bli enorme, og det ser ut til at det kommer til å ta lang tid før de kommer ut.

For Fallout-fans spesielt ser de på en ti år lang ventetid, noe som ikke føles veldig bra når Fallout TV-showet har mange som skriker etter noe, noe nytt. I en samtale med Kinda Funny Games på Kinda Funny Gamescast sa Howard at Bethesda internt ser på å få oss til å vente litt mindre.

"[Spillene våre] tar lang tid, så jeg tror en av tingene vi fokuserer på her er å sørge for at de er av høyeste kvalitet, men også å finne måter å øke produksjonen vår på,"</em> sa han. "For vi vil jo heller ikke vente så lenge, ikke sant? Det er aldri planen vår, men vi vil være sikre på at vi gjør det riktig."

Etter hvert som Bethesda tenker på større omfang for sine RPG-er, kan vi se at tiden det tar å lage dem vokser eksponentielt. Det var fire år mellom Skyrim og Fallout 4, og deretter åtte år mellom Fallout 4 og Starfield. La oss bare håpe at vi ikke må vente enda lenger på The Elder Scrolls VI.