Todd Howard takker ansatte og Reddit i forkant av Starfields early access

Todd Howard er kanskje ikke alles favoritt blant de store videospillpersonlighetene, men med lanseringen av Bethesdas kanskje største spill noensinne rett rundt hjørnet, har han tatt seg tid til å takke sine kolleger og til og med samfunnet på Reddit før spillet går inn i sin early access-uke før lansering.

I et internt notat som Windows Central har funnet, forteller Howard om hvordan han pitchet spillet. "Det var tidlig i 2013, vi var i gang med å utvikle Fallout 4, og Skyrim var fortsatt en enorm suksess", skriver han. "Jeg var der for å pitche [ZeniMax-sjef Robert Altman] om vårt nestespill. Det skulle ikke være en oppfølger til de nåværende spillene våre (han så bekymret ut), men et storslått romrollespill og vår første nye IP på over 25 år (ser nysgjerrig ut). Det skulle handle om skapelse og søken etter vår plass i universet (et lite glimt). Du ville utforske galaksen på måter som bare videospill kan gjøre. Og det skulle hete - Starfield. (Smil)."

Howard takket også Phil Spencer og sa: "Hans støtte til hvert eneste spill og hver eneste spiller har vært urokkelig og sterk. Da vi ble med i Xbox, kom vi nærmere så mange vi hadde jobbet med i over 20 år. Jeg kan ikke forestille meg et bedre sted å skape spill, der mangfoldet av studioer, skapere og spill får lov til å blomstre."

"Det viktigste", ifølge Howard, er imidlertid teamet hans: "Det er en utrolig velsignelse å være omgitt av så mange talentfulle og inspirerende mennesker hver dag. Øyeblikk som dette får deg til å tenke tilbake. Noen av oss har jobbet sammen i flere tiår, andre har kommet til nylig, men alle har den samme lidenskapen. Jeg kunne ikke vært mer stolt av deres fortsatte engasjement for å skape noe helt spesielt."

På Reddit skrev han: "Hei, alle sammen! Jeg har luret her lenge. En rask TUSEN TAKK for lidenskapen og begeistringen for Starfield. Jeg husker da denne suben startet, og etter hvert som den har vokst, har begeistringen deres drevet oss alle i Bethesda."

Er du klar til å spille Starfield? Hvis du fortsatt sitter på gjerdet, kommer anmeldelsen vår snart.