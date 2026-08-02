Todd McFarlane har hatt en animert Spawn-film med full stemmeskuespill på lager

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Selv om det er uklart om den lenge planlagte live-action-filmen «Spawn» noen gang vil bli laget, finnes det et prosjekt som ligger klart til å bli lansert. Dette ble bekreftet av Todd McFarlane selv i et nylig intervju med ComicBook, der han nevnte at det er en animasjonsfilm med fullstendig stemmeskuespill, med blant andre Mark Hamill og Keith David i rollelisten.

McFarlane forklarte: «Jeg vet ikke om jeg noen gang har sagt det, men vi utviklet – vi var i ferd med å utvikle en gjenopplivning av denne Spawn-animasjonen for en stund siden. Og så... havnet jeg i en krangel helt på slutten med produksjonsselskapet og advokaten, så jeg kjøpte rett og slett tilbake hele prosjektet.

«Så jeg har faktisk en 90-minutters animasjonsserie som er helt ferdig tegnet, bortsett fra cellene. Alle stemmene er spilt inn. Alt er klart. Alt vi trenger er litt Foley, altså lydeffekter og sånt, og så kan vi levere det til et studio for å få det tegnet, ikke sant?

«Det har bare ligget i en eske og ventet på å bli sendt videre. Jeg har bare sittet på det og tenkt: nei, jeg tror jeg må få filmen ut, og så – pang! – når filmen kommer ut, hvis den blir en suksess, så kan vi slippe den deretter, men den ligger der. Så til alle som vil lage animasjon: Det første jeg skal gjøre er å si: «Hei, jeg har dette klart til å settes i gang. Vi kan komme i gang veldig fort hvis vi bare tar det som ligger i denne esken akkurat nå, for jeg har kjøpt tilbake alt.»

Når det gjelder premisset for denne animasjonsfilmen om Spawn, har McFarlane bare opplyst at Hamill spiller en detektiv ved navn Twitch, mens David er tilbake for å legge stemme til Spawn. Når det gjelder det siste, beskriver McFarlane Davids forhold til Spawn som det samme som Kevin Conroy hadde til Batman.