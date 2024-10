Todd Phillips tror ikke han kommer til å lage en tredje Joker-film

HQ

Med Joker: Folie à Deux som har premiere på kinoer over hele verden i dag, lurer nok mange av dere allerede på hva fremtiden vil bringe for Todd Phillips i DC Universe og om vi får se Joaquin Phoenix tilbake som Arthur Fleck. Regissøren har allerede i et intervju med The Hollywood Reporter tatt opp hvorvidt han har planer om en tredje Joker film eller ikke.

"Det er egentlig ikke dit denne filmen er på vei for meg. Jeg føler at min tid i DC-universet var disse to filmene."

Selv om kritikernes mottakelse av Joker: Folie à Deux så langt har vært svært skuffende, får vi se om fansen likevel strømmer til for å se den, ettersom de middelmådige Venom -filmene gjorde det bra nok til å generere en hel trilogi.

