Epic Games er kjente for å gi oss mange meget gode spill gratis når julen nærmer seg, men før den tid må vi nøye oss med titler som er mer midt på kartet.

For eksempel vet vi nå at det er ToeJam & Earl: Back in the Groove som blir gratis på Epic Games Store fra klokken 17 neste torsdag. Frem til da kan du få Rising Hell og Slain: Back From Hell uten å betale en krone på PC.