Tokyo Game Show blir et fysisk event for første gang på tre år

Covid-19 gjorde at nesten alle store messer måtte avlyse sine fysiske arrangementer og eventuelt erstatte de med digitale, men det er nå lys på enden av tunnellen, og det kommer til å kunne merkes i løpet av dette året.

Via VGC har det blitt bekreftet at Tokyo Game Show 2022 blir et fysisk event, og det er for første gang på tre år. Det avholdes i Makuhari Messe i Chiba-delen av Tokyo, akkurat som før.

Vi regner med at dette blir den første av flere messer som vender tilbake til et tradisjonelt, fysisk format i løpet av de neste par månedene.