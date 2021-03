Tokyo Game Show blir heldigitalt i år også

Du ser på Annonser

Messeåret 2021 kommer som ventet også til å bli påvirket en del av pandemien. Nylig ble det kjent at PAX East har blitt avlyst og at et onlineevent tar over, og nå kommer en liknende beskjed fra høstens Tokyo Game Show. Tross at det er 25-årsjubileum blir det et onlineevent i år også, ifølge arrangøren Computer Entertainment Supplier's Association. Tokyo Game Show 2021 Online kjøres fra den 30. september til den 3. oktober, med forbedringer basert på feedback fra fjorårets event.

Via pressemeldingen fremgår det at temaet for i år er "We'll always have games". Imidlertid er det også planlagt en mindre fysisk begivenhet, men dette er kun ment for journalister og influensere som skal få prøve nye spill samt intervjue utviklere.

Du finner den offisielle hjemmesiden for Tokyo Game Show 2021 her.